Zdjęcia satelitarne uwieczniły uszkodzenia mostu krymskiego po ataku z 16 listopada, w szczególności co najmniej dwa odcinki z uszkodzoną nawierzchnią oraz odkształcenie łuku mostu.

Na zdjęciach widać co najmniej dwa odcinki z uszkodzoną nawierzchnią, odnotowano również uszkodzenie łuku mostu – po uderzeniu drona uległ on odchyleniu o 15 stopni. Na dojazdach do mostu po uderzeniu utworzyły się wielokilometrowe korki, w których po obu stronach utknęło około dwóch tysięcy samochodów, podczas gdy władze okupacyjne i Kreml ograniczyły się do oświadczeń o tymczasowym zamknięciu ruchu i rzekomo nieznacznych uszkodzeniach.

Źródło: „Glavkom”.

16 listopada Ukraina zaatakowała most kerczeński, ruch został zablokowany.

W otoczeniu Putina zareagowano na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na most krymski i potwierdzono uszkodzenia.

Przedstawiciele administracji okupacyjnej na półwyspie spodziewają się nowych ataków i skarżą się na brak środków obrony przeciwlotniczej. Według danych ruchu partyzanckiego „Atesz” wyrażają oni również niezadowolenie z działań Moskwy.

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