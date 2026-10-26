W Charkowie, w wyniku rosyjskiego ataku dronami rakietowymi, spłonął ostatni hipermarket sieci „Epicentrum”, który nadal działał w mieście.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy obiekt ten był atakowany trzykrotnie.

Po pierwszych dwóch uderzeniach udało się odbudować sklep, jednak atak z 24 października spowodował rozległy pożar, który ogarnął hale handlowe i magazyny.

Według burmistrza Igora Terechowa zniszczenie hipermarketu to nie tylko utrata obiektu handlowego, ale także setki miejsc pracy. Tutaj kupowano również materiały budowlane do odbudowy zniszczonych w wyniku ostrzałów budynków mieszkalnych w ramach programu „eOdbudowa”.

Miasto jest gotowe pomóc w oczyszczeniu terenu, wywiezieniu gruzu i uporządkowaniu placu.

Źródło: Igor Terechow

25 października wojska okupacyjne RF przeprowadziły kolejny atak na dzielnicę Osnovyanskyj w Charkowie, uderzając w sektor prywatny.

Rano 25 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów. W dzielnicy Osnovjanska uszkodzony został wielorodzinny budynek mieszkalny, a w dzielnicy Nowobawarskiej – cztery samochody. Według wstępnych danych w wyniku tych ataków nikt nie ucierpiał.

W sobotę, 24 października, w wyniku wrogiego ostrzału miasta Derhaczy w obwodzie charkowskim rannych zostało trzech mężczyzn. Poinformował o tym przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Syniegubow.

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