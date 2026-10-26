У Харкові російські дрони знищили останній гіпермаркет Епіцентр

0:00 / 0:00

У Харкові внаслідок російської атаки реактивними дронами згорів останній гіпермаркет мережі «Епіцентр», який продовжував працювати в місті.

За останні два місяці об’єкт атакували тричі.

Після перших двох ударів магазин вдавалося відновлювати, однак атака 24 жовтня спричинила масштабну пожежу, яка охопила торговельні зали та склади.

За словами міського голови Ігоря Терехова, знищення гіпермаркету — це не лише втрата торговельного об’єкта, а й сотні робочих місць. Тут також купували будівельні матеріали для відновлення пошкодженого обстрілами житла за програмою «єВідновлення».

Місто готове допомогти з розчищенням території, вивезенням уламків і впорядкуванням майданчика.

Джерело: Ігор Терехов

Окупаційні війська рф 25 жовтня здійснили повторну атаку на Основʼянський район Харкова, завдавши удару по приватному сектору.

Уранці 25 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. В Основ’янському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, а в Новобаварському — чотири автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих ударів ніхто не постраждав.

У суботу, 24 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині постраждали троє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читай нас у