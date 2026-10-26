В Харькове российские дроны уничтожили последний гипермаркет «Эпицентр»

В Харькове в результате российской атаки реактивными дронами сгорел последний гипермаркет сети «Эпицентр», который продолжал работать в городе.

За последние два месяца объект подвергался атакам трижды.

После первых двух ударов магазин удавалось восстанавливать, однако атака 24 октября вызвала масштабный пожар, охвативший торговые залы и склады.

По словам мэра Игоря Терехова, уничтожение гипермаркета — это не только потеря торгового объекта, но и сотни рабочих мест. Здесь также закупались строительные материалы для восстановления поврежденного обстрелами жилья по программе «еВосстановление».

Город готов помочь с расчисткой территории, вывозом обломков и благоустройством площадки.

Источник: Игорь Терехов

Оккупационные войска РФ 25 октября совершили повторную атаку на Основянский район Харькова, нанеся удар по частному сектору.

Утром 25 октября российские войска атаковали Харьков беспилотниками. В Основянском районе поврежден многоквартирный жилой дом, а в Новобаварском — четыре автомобиля. По предварительным данным, в результате этих ударов никто не пострадал.

В субботу, 24 октября, в результате вражеского обстрела города Дергачи в Харьковской области пострадали трое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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