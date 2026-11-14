Idąc w ślady Polski, rząd Bułgarii postanowił zaprzestać dostaw broni na Ukrainę. Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował, że jego kraj nie będzie już uczestniczył w nowej rundzie europejskiego finansowania dla Ukrainy i nie będzie dostarczał nam broni ani amunicji z zapasów wojskowych.

Radev stwierdził, że w odniesieniu do Bułgarii obowiązuje obecnie procedura nadmiernego deficytu budżetowego, a ponadto kraj boryka się z trudnościami związanymi z własnymi rezerwami, dlatego w obecnych warunkach nie może udzielić wsparcia finansowego

„Jeśli chodzi o pomoc finansową, sami znajdujemy się w procedurze nadmiernego deficytu, a pani Ursula von der Leyen wielokrotnie prosiła nas o obniżenie deficytu poniżej limitu 3%” – powiedział premier.

Informację tę podaje agencja g4media.ro.

Przypomnijmy, że 13 listopada premier Polski Donald Tusk oświadczył, iż jego kraj nie może obecnie wnosić wkładów do funduszu PURL, za pośrednictwem którego rządy europejskie finansują zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

12 listopada w NATO potwierdzono, że mechanizm wsparcia Ukrainy poprzez PURL nadal funkcjonuje, pomimo oświadczeń Trumpa.



To samo stwierdził sekretarz generalny NATO Mark Rutte 8 września podczas posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”.

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