Болгария больше не будет поставлять оружие Украине

Вслед за Польшей правительство Болгарии решило больше не поставлять оружие Украине. Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что его страна больше не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины и не будет поставлять нам оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Радев заявил, что в отношении Болгарии в настоящее время действует процедура чрезмерного бюджетного дефицита, к тому же страна сталкивается с трудностями в отношении своих резервов, поэтому в нынешних условиях она не может предоставить финансовые средства

«Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже лимита в 3%», — сказал премьер.

Об этом сообщает агентство g4media.ro.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна пока не может вносить взносы в фонд PURL, через который европейские правительства финансируют закупку американского вооружения для Украины.

12 ноября в НАТО подтвердили, что механизм поддержки Украины через PURL продолжает работать, несмотря на заявления Трампа.



То же самое заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 8 сентября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

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