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Болгарія більше не постачатиме зброю Україні

UA NEWS 14 Листопада 2026 12:47
Болгарія більше не постачатиме зброю Україні
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Слідом за Польщею уряд Болгарії вирішив більше не постачати зброю Україні. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що його країна більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України та не постачатиме нам зброю та боєприпаси з армійських запасів.

 

 

Радев заявив, що стосовно Болгарії наразі діє процедура надмірного дефіциту бюджету, до того ж країна стикається з труднощами щодо своїх резервів, тому в нинішніх умовах вона не може надати фінансові кошти

«Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%», - сказав прем'єр.

Про це повідомляє агентство g4media.ro.

Нагадаємо, 13 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна наразі не може робити внески до фонду PURL, через який європейські уряди фінансують закупівлю американського озброєння для України. 

12 листопада у НАТО підтвердили, що механізм підтримки України через PURL продовжує працювати, незважаючи на заяви Трампа.

Теж саме заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 8 вересня під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
 
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