8 октября курсы доллара и евро в украинских банках и обменных пунктах изменились по-разному. Американская валюта продолжает держаться на уровне около 45 гривен, в то время как евро продолжает дешеветь.

Курс валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 8 октября, по данным Minfin, доллар в обменных пунктах покупают по 44,87 грн (+2 коп.), а продают по 45,00 грн (без изменений) по сравнению с 7 октября.

Евро в обменных пунктах можно купить за 50,90 грн (–10 коп.), а сдать — по 50,60 грн (–15 коп.).

Курс валют в банках

В «ПриватБанке» доллар в отделениях можно купить по 45,05 грн (–5 коп.), а для карт — по 45,04 грн (без изменений). Евро в отделениях продают по 50,60 грн (–25 коп.), а для карт – по 50,76 грн (без изменений).

В Ощадбанке доллар в «Мобильном Ощаде» стоит 45,05 грн (–10 коп.), а для карт — 45,20 грн (–10 коп.). Евро в приложении продают по 50,70 грн (–35 коп.), а для карт — 50,90 грн (–30 коп.).

В «ПУМБ» доллар в наличной и по коммерческому курсу продают по 45,20 грн (–10 коп.). Евро в наличном обмене банка стоит 50,90 грн (–40 коп.).

Monobank покупает доллар по 44,65 грн, а продает по 45,03 грн (без изменений). Евро банк покупает по 50,05 грн, а продает по 50,75 грн (без изменений).

Где дешевле купить валюту

Среди перечисленных банков дешевле всего купить доллар можно в Monobank — за 45,03 грн. В ПриватБанке для карт курс составляет 45,04 грн, а в отделениях — 45,05 грн. Такой же курс 45,05 грн действует в «Мобильном Ощаде». Для карт Ощадбанка доллар стоит 45,20 грн, а в ПУМБ – 45,20 грн.

Евро дешевле всего продает ПриватБанк в отделениях – по 50,60 грн. В «Мобильном Ощаде» курс составляет 50,70 грн, в Monobank — 50,75 грн, а в ПриватБанке для карт — 50,76 грн. В Ощадбанке для карт и в ПУМБ евро стоит 50,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Если продавать доллары банкам, самый высокий курс среди приведенных предложений – 44,70 грн в ПУМБ по коммерческому курсу и в «Мобильном Ощаде». Наличный курс ПУМБ составляет 44,60 грн, Monobank покупает доллар по 44,65 грн, а Ощадбанк для карт — по 44,65 грн. В ПриватБанке доллар покупают по 44,60 грн для карт и по 44,45 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ — по 50,20 грн. Monobank покупает евро по 50,05 грн, в «Мобильном Ощаде» курс составляет 50,00 грн, а для карт — 49,95 грн. В ПриватБанке евро покупают по 49,97 грн для карт и по 49,60 грн в отделениях.

Сколько стоят 100 долларов в банках

Дешевле всего 100 долларов сегодня обойдутся в Monobank – 4503 грн. В ПриватБанке для карт 100 долларов будут стоить 4504 грн, а в отделениях – 4505 грн. В «Мобильном Ощаде» за 100 долларов придется заплатить 4505 грн, а при оплате картой в Ощадбанке и в ПУМБ — 4520 грн.

Об этом сообщает НБУ.

НБУ установил курс доллара и евро на 7 октября.

Напомним, что официальный курс доллара 6 октября впервые в истории превысит 45 гривен.

НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.

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