Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что для защиты демократических выборов от российского вмешательства союзникам следует попросить президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров на территории России. Глава литовского правительства подчеркнул, что сдержать агрессора способны лишь решительные действия, а не декларативные стратегии.

Политик также отметил необходимость стимулирования оборонной промышленности Европы посредством совместных закупок, производства и перенятия украинского военного опыта. Среди ключевых приоритетов безопасности Литвы и всего НАТО Синкявичюс назвал усиление противовоздушной обороны, защиту критической инфраструктуры на суше и в Балтийском море, а также выход на новый уровень военной мобильности.

Источник: Издание LRT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании «Яндекс» в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды. По его словам, эти изменения заметили пользователи многих платформ.

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов. В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов. Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена ее инфраструктура.

Читай нас в