Прем'єр Литви порадив Україні важливі цілі у росії

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що для захисту демократичних виборів від російського втручання союзникам варто попросити президента України Володимира Зеленського уразити більше дата-центрів на території росії. Очільник литовського уряду наголосив, що стримувати агресора здатні лише рішучі дії, а не декларативні стратегії.

Політик також відзначив необхідність стимулювання оборонної промисловості Європи через спільні закупівлі, виробництво та запозичення українського воєнного досвіду. Серед ключових пріоритетів безпеки Литви та всього НАТО Сінкявічюс назвав посилення протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури на суші й Балтійському морі та вихід на новий рівень військової мобільності.

Джерело: Видання LRT.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі. За його словами, ці зміни помітили користувачі багатьох платформ.

Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів. У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів. Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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