В ночь на 15 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины. Под ударом также оказалась железнодорожная инфраструктура в трёх регионах, а общее число пострадавших достигло 16 человек. Владимир Зеленский заявил, что украинским дронам-перехватчикам мешают ограничения скорости терминалов Starshield, и призвал американскую сторону решить эту проблему.

По словам Зеленского, Россия продолжает массированные атаки на украинскую инфраструктуру. Только за последнюю неделю российские войска выпустили по Украине более 2300 ударных беспилотников, применили 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов. В ночь на 15 ноября и утром российские дроны атаковали энергетические объекты в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях.

Отдельно россияне наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Под ударами оказались объекты в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также враг атаковал Киевскую и Донецкую области. По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек.

Почему ограничения Starshield мешают сбивать российские дроны

Зеленский подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, с помощью ударных беспилотников типа «Шахед». По словам президента, часть российских дронов достигает целей из-за проблем, возникающих при работе украинских дронов-перехватчиков. Речь идет об ограничениях скорости терминалов спутниковой связи Starshield, которые используются вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Зеленский пояснил, что украинские беспилотники теряют связь с операторами, когда разгоняются до скорости свыше 161 км/ч, или 100 миль в час. Из-за этого операторы не могут полноценно управлять перехватчиками во время преследования российских целей. Особенно остро эта проблема стоит при борьбе с реактивными «Шахедами», которые движутся быстрее обычных ударных беспилотников. Из-за потери связи украинские дроны-перехватчики могут не успевать догнать такие цели.

Президент надеется, что ограничения удастся отменить. Он подчеркнул, что от этого зависит возможность более эффективной защиты украинских городов и энергетических объектов в преддверии зимы. «Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой», — заявил Зеленский.

Украина обратилась к США и SpaceX

Для решения проблемы президент поручил представителям Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента усилить сотрудничество с американской стороной и компанией SpaceX, которая обеспечивает работу спутниковых систем связи.

Украина рассчитывает на поддержку США и пересмотр ограничений, которые, по словам Зеленского, влияют на работу дронов-перехватчиков. «Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине», — подытожил глава государства. Об этом президент Украины сообщил 15 ноября в своем Telegram-канале.

Напомним, что сенаторы США Джин Шагин и Том Тиллис призвали Конгресс расследовать сообщения Украины о перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую украинские силы используют для управления дронами и боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил о перебоях в работе спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях, что существенно затрудняет борьбу с вражескими атаками.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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