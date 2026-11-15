Украинские военные нанесли удар по аэродрому в Ахтубинске и базе дронов на территории РФ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области России и по дронопорту вблизи населённого пункта Цимбулова в Орловской области. О поражении обоих объектов сообщил Генеральный штаб ВСУ. Аэродром используется для испытаний военной авиации, а дрон-порт — для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

По информации Генштаба, украинские подразделения атаковали два военных объекта на территории РФ. В то же время в кратком сообщении ведомство не уточнило, какие именно повреждения были зафиксированы и какие потери понесли российские военные.

Аэродром «Ахтубинск» расположен в Астраханской области. Там базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны России — одна из главных площадок, где испытывают новые образцы военной авиационной техники и вооружения. Центр также проверяет модернизированные самолеты, вертолеты и их системы вооружения.

Этот аэродром уже попадал под удары украинских сил. В частности, 20 августа 2026 года Силы обороны атаковали «Ахтубинск». Тогда Генштаб сообщил о повреждении российского самолета Су-34 и разливе топлива на территории объекта. Эти самолеты российская армия использует для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по Украине. Вторым объектом стал дрон-порт вблизи Цимбуловой в Орловской области. Речь идет о месте, где российские военные хранят ударные беспилотники, готовят их к запуску и запускают по территории Украины.

Это не первая атака на эту площадку. 21 сентября 2026 года Силы обороны уже наносили удар по объекту в районе Цимбуловой. Тогда, по данным Генштаба, загорелись как минимум три складских помещения для хранения беспилотников. Также была повреждена площадка запуска реактивных дронов и пять пусковых установок. Поражение таких объектов направлено на ослабление возможностей российской армии использовать беспилотники для атак на Украину. В то же время результаты ударов в ночь на 15 ноября ещё требуют уточнения. Об этом Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил в Facebook.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Татарстане и заводу военно-промышленного комплекса в Брянской области России. На территории пораженных объектов вспыхнули пожары. Среди целей — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и предприятие, производящее летательные аппараты, в частности вертолеты.

В ночь на 15 ноября в России сообщили об атаке беспилотников на промышленные объекты в Татарстане и Ростовской области. В Нижнекамске вспыхнул пожар на территории нефтехимического предприятия «Нижнекамскнефтехим», а в Таганроге повреждена электрическая подстанция.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 13 ноября Силы обороны Украины повторно нанесли удар по одному из важнейших узлов российской нефтяной системы — линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области. Также были поражены цели на аэродроме в Липецкой области. В Генштабе заверили, что это еще не все!

Напомним, что в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

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