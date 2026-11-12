Украинские военные применили систему радиоэлектронной борьбы «Лима», чтобы отклонить от заданной траектории две российские баллистические ракеты «Орешник» во время атаки 24 мая. В результате ни одна из ракет не попала в запланированную цель.

По информации издания, комплекс «Лима» был разработан специально для противодействия российским ракетам и беспилотникам. Система излучает электромагнитные помехи, которые влияют на навигационное оборудование средств поражения.

В частности, комплекс способен передавать ложные координаты. Из-за этого ракеты и дроны могут менять траекторию и отклоняться от заданного маршрута.

Представители компании Cascade Systems, производящей «Лиму», а также украинские военные утверждают, что система способна воздействовать даже на российские гиперзвуковые ракеты.

Одним из наиболее показательных случаев применения комплекса стала атака 24 мая. По словам военнослужащих подразделения «Ночная стража», российские войска тогда запустили две ракеты «Орешник» в направлении Киевской области.

Один из бойцов использовал систему радиоэлектронной борьбы для противодействия обеим целям.

В результате первая ракета упала вблизи Белой Церкви, в районе гаражей, в нескольких милях от какого-либо военного объекта. Вторая ракета развалилась в воздухе, а её обломки упали на временно оккупированной территории Донецкой области.

В России также признавали, что во время той атаки не удалось поразить важные цели. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что российские военные «просто нанесли удар туда, где было удобно посмотреть на результаты».

В то же время использование украинской системы РЭБ создает проблемы для гражданских GPS-устройств. Из-за электромагнитных помех навигаторы могут определять местонахождение людей в тысячах километров от их фактического местоположения.

В частности, одна из пассажирок киевского такси получила маршрут домой, который пролегал через Южную Америку, Атлантический океан и Европу. Приложение оценило продолжительность поездки в 12 276 минут.

Другой необычный случай произошел с GPS-часами одного из украинских чиновников. Устройство показало, что мужчина пробежал более шести километров в столице Перу — Лиме.

С аналогичными сбоями столкнулись и журналисты The New York Times, которые приехали осмотреть антенны системы вблизи Киева. Навигатор автомобиля также ошибочно определил их местонахождение в Перу.

В издании отмечают, что украинские военные считают преимущества использования «Лимы» гораздо более важными, чем неудобства, возникающие у гражданского населения. Ведь система помогает защищать воздушное пространство Украины от российских ракет и беспилотников.

Об этом сообщает The New York Times.

Из-за работы украинской системы радиоэлектронной борьбы «Лима» GPS-навигаторы массово определяют местонахождение пользователей в столице Перу. Электромагнитные помехи, создаваемые для дезориентации российских ракет и дронов, влияют также на гражданские устройства, в частности смартфоны, автомобильные навигаторы и GPS-часы.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления оборонных мер», который позволяет военным оперативно размещать средства радиоэлектронной борьбы и разведки на любых-каких участках и объектах недвижимости независимо от формы собственности.

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