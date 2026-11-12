Ukraińskie siły zbrojne wykorzystały system zwalczania elektronicznego „Lima”, aby podczas ataku 24 maja zboczyć z wyznaczonej trajektorii dwie rosyjskie rakiety balistyczne „Oreshnik”. W rezultacie żadna z rakiet nie trafiła w zamierzony cel.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, kompleks „Lima” został opracowany specjalnie w celu przeciwdziałania rosyjskim rakietom i dronom. System emituje zakłócenia elektromagnetyczne, które wpływają na działanie urządzeń nawigacyjnych środków bojowych.

W szczególności system ten jest w stanie przekazywać fałszywe współrzędne. Z tego powodu rakiety i drony mogą zmieniać trajektorię lotu i zbaczać z wyznaczonej trasy.

Przedstawiciele firmy Cascade Systems, która produkuje „Limę”, a także ukraińscy wojskowi twierdzą, że system jest w stanie wpływać nawet na rosyjskie pociski hipersoniczne.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przypadków zastosowania tego systemu był atak z 24 maja. Według żołnierzy z oddziału „Nocna Straż” rosyjskie wojska wystrzeliły wówczas dwie rakiety „Oreshnik” w kierunku obwodu kijowskiego.

Jeden z żołnierzy wykorzystał system zwalczania elektronicznego, aby przeciwdziałać obu celom.

W rezultacie pierwsza rakieta spadła w pobliżu Białej Cerkwi, w okolicy garaży, kilka mil od jakiegokolwiek obiektu wojskowego. Druga rakieta rozpadła się w powietrzu, a jej szczątki spadły na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego.

Również w Rosji przyznano, że podczas tego ataku nie udało się trafić w ważne cele. Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że rosyjskie siły zbrojne „po prostu uderzyły tam, gdzie wygodnie było obserwować wyniki”.

Jednocześnie wykorzystanie ukraińskiego systemu przeciwdziałania elektronicznego stwarza problemy dla cywilnych urządzeń GPS. Z powodu zakłóceń elektromagnetycznych nawigatory mogą określać położenie osób oddalonych o tysiące kilometrów od ich faktycznej lokalizacji.

W szczególności jedna z pasażerek kijowskiej taksówki otrzymała trasę do domu, która przebiegała przez Amerykę Południową, Ocean Atlantycki i Europę. Aplikacja oszacowała czas trwania przejazdu na 12 276 minut.

Inny niezwykły przypadek dotyczył zegarka z GPS należącego do jednego z ukraińskich urzędników. Urządzenie wskazało, że mężczyzna przebiegł ponad sześć kilometrów w stolicy Peru — Limie.

Z podobnymi zakłóceniami zetknęli się również dziennikarze The New York Times, którzy przyjechali obejrzeć anteny systemu w pobliżu Kijowa. Nawigacja samochodowa również błędnie określiła ich lokalizację w Peru.

W publikacji zaznaczono, że ukraińskie siły zbrojne uważają korzyści płynące z wykorzystania systemu „Lima” za znacznie ważniejsze niż niedogodności, jakie powoduje on wśród ludności cywilnej. System ten pomaga bowiem chronić przestrzeń powietrzną Ukrainy przed rosyjskimi rakietami i dronami.

Informuje o tym The New York Times.

W wyniku działania ukraińskiego systemu walki radioelektronicznej „Lima” nawigatory GPS masowo lokalizują użytkowników w stolicy Peru. Zakłócenia elektromagnetyczne, które mają na celu dezorientację rosyjskich rakiet i dronów, wpływają również na urządzenia cywilne, w szczególności smartfony, nawigacje samochodowe i zegarki z GPS.

Grupa posłów zarejestrowała w Radzie Najwyższej projekt ustawy „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie wzmocnienia środków obronnych”, który pozwala wojsku na operatywne rozmieszczanie środków walki radioelektronicznej i rozpoznania na dowolnychdowolnych terenach i nieruchomościach, niezależnie od formy własności.

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