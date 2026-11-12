乌克兰军队在5月24日的袭击中，动用了“利马”电子战系统，将两枚俄罗斯“奥列什尼克”弹道导弹从预定弹道上偏离。 结果，这两枚导弹均未击中预定目标。

据该媒体报道，“利马”系统是专门为对抗俄罗斯导弹和无人机而研发的。该系统会发射电磁干扰信号，从而影响攻击性武器的导航设备。

特别是，该系统能够传输虚假坐标。因此，导弹和无人机可能会改变飞行轨迹，偏离既定路线。

生产“利马”系统的Cascade Systems公司代表以及乌克兰军方均表示，该系统甚至能够干扰俄罗斯的超音速导弹。

该系统应用最典型的案例之一是5月24日的袭击。据“夜间哨兵”部队的军人称，当时俄军向基辅州方向发射了两枚“奥列什尼克”导弹。

一名士兵使用电子战系统对这两个目标进行了拦截。

结果，第一枚导弹坠落在比洛耶采尔科夫附近的一个车库区域，距离任何军事设施都有数英里之遥。第二枚导弹在空中解体，其残骸落在了顿涅茨克州被临时占领的领土上。

俄罗斯方面也承认，在那次袭击中未能击中重要目标。俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾声称，俄军“只是打击了那些便于观察结果的地方”。

与此同时，乌克兰电子战系统的使用给民用GPS设备带来了问题。由于电磁干扰，导航仪可能会将人的位置定位在距离其实际位置数千公里之外的地方。

例如，一名基辅出租车乘客收到的回家路线竟途经南美洲、大西洋和欧洲。该应用程序估算的行程时间为12 276分钟。

另一起离奇事件发生在一名乌克兰政府官员的GPS手表上。该设备显示，这名男子在秘鲁首都利马跑了超过六公里。

《纽约时报》的记者们也遭遇了类似的故障，他们当时前往基辅附近考察该系统的天线。车载导航系统同样错误地将他们的位置定位在秘鲁。

该报指出，乌克兰军方认为“利马”系统的优势远大于给平民带来的不便。毕竟，该系统有助于保护乌克兰领空免受俄罗斯导弹和无人机的袭击。

《纽约时报》报道了这一消息。

由于乌克兰“利马”电子战系统的运行，大量GPS导航设备将用户的位置定位在秘鲁首都。 为使俄罗斯导弹和无人机迷失方向而产生的电磁干扰，同时也影响了民用设备，特别是智能手机、车载导航仪和GPS手表。

一群议员已在乌克兰最高拉达提交了《关于修订乌克兰部分法律法规以加强国防措施》的法案，该法案允许军方迅速在任何区域和不动产上部署，无论其所有权形式如何。

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