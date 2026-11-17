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У Києві дозволили тимчасовий проїзд Південним мостом із лівого на правий берег.

Обмеження поширюється на легкові та вантажні автомобілі масою до 10 тонн, а також громадський транспорт загальною масою до 18 тонн.

Рух організували з регульованим інтервалом після обстеження конструкцій фахівцями ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури».

У напрямку з правого на лівий берег проїзд залишається закритим через пошкодження мосту. Комунальники продовжують відновлювати його конструкції, а подальше розширення руху залежатиме від результатів технічного обстеження.

Джерело: Віталій Кличко.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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