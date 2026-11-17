W Kijowie zezwolono na tymczasowy przejazd przez Most Południowy z lewego na prawy brzeg.

Ograniczenie dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o masie do 10 ton, a także transportu publicznego o masie całkowitej do 18 ton.

Ruch został zorganizowany z regulowanymi odstępami czasu po przeprowadzeniu kontroli konstrukcji przez specjalistów z Państwowego Przedsiębiorstwa „Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury”.

W kierunku z prawego na lewy brzeg przejazd pozostaje zamknięty z powodu uszkodzeń mostu. Służby komunalne kontynuują naprawę konstrukcji, a dalsze rozszerzenie ruchu będzie zależało od wyników przeglądu technicznego.

Źródło: Witalij Kliczko.

W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących most pieszo.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Hołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.

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