В Киеве разрешили временный проезд по Южному мосту с левого на правый берег.

Ограничение распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 10 тонн, а также на общественный транспорт общей массой до 18 тонн.

Движение организовали с регулируемым интервалом после обследования конструкций специалистами ГП «Национальный институт развития инфраструктуры».

В направлении с правого на левый берег проезд остается закрытым из-за повреждений моста. Коммунальщики продолжают восстанавливать его конструкции, а дальнейшее расширение движения будет зависеть от результатов технического обследования.

Источник: Виталий Кличко.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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