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У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також у різних регіонах України – від Києва до південних і центральних областей.

Зокрема, про підземні поштовхи повідомляли жителі Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Серед міст, де відчували коливання землі, – Одеса, Ізмаїл і Київ.

За даними геологів, землетрус зафіксували о 2:48 за місцевим часом. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 130,8 км, а епіцентр розташовувався за 16 км на захід від населеного пункту Нережу-Мік у Румунії.

У соціальних мережах жителі Києва публікували відео, на яких видно, як від коливань землі хитаються люстри в оселях.

Також з'явилися кадри землетрусу з Кишинева, столиці Молдови. На оприлюднених відео помітно, що підземні поштовхи були досить відчутними.

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Про це повідомила Геологічна служба США (USGS)..

У Румунії вночі 18 листопада стався землетрус магнітудою 5,7 у сейсмічному регіоні Вранча.

У вівторок біля узбережжя Гватемали стався землетрус магнітудою 5,6. Епіцентр розташовувався за 43 кілометри на південь від міста Пуерто-Сан-Хосе, а осередок залягав на глибині 35 кілометрів

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