W nocy z 17 na 18 listopada w Rumunii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,3 w skali Richtera. Wstrząsy odczuwano również w różnych regionach Ukrainy – od Kijowa po południowe i centralne obwody.

W szczególności o wstrząsach informowali mieszkańcy obwodów kijowskiego, odeskiego, poltawskiego, winnickiego, kirowogradzkiego, mykolaivskiego, czerkaskiego i dniepropetrowskiego.

Wśród miast, w których odczuwano drgania ziemi, znalazły się Odessa, Izmail i Kijów.

Według danych geologów trzęsienie ziemi odnotowano o godz. 2:48 czasu lokalnego. Ognisko wstrząsów znajdowało się na głębokości 130,8 km, a epicentrum położone było 16 km na zachód od miejscowości Nereju-Mik w Rumunii.

W mediach społecznościowych mieszkańcy Kijowa publikowali filmy, na których widać, jak w wyniku wstrząsów ziemi kołyszą się żyrandole w mieszkaniach.

Pojawiły się również nagrania trzęsienia ziemi z Kiszyniowa, stolicy Mołdawii. Na opublikowanych filmach widać, że wstrząsy były dość odczuwalne.

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Informację tę podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

W Rumunii w nocy z 18 na 19 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,7 w regionie sejsmicznym Vrancea.

We wtorek u wybrzeży Gwatemali miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,6. Epicentrum znajdowało się 43 kilometry na południe od miasta Puerto San José, a ognisko trzęsienia leżało na głębokości 35 kilometrów.

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