В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались также в различных регионах Украины — от Киева до южных и центральных областей.

В частности, о подземных толчках сообщали жители Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Среди городов, где ощущались колебания земли, — Одесса, Измаил и Киев.

По данным геологов, землетрясение зафиксировали в 2:48 по местному времени. Очаг подземных толчков находился на глубине 130,8 км, а эпицентр располагался в 16 км к западу от населенного пункта Нережу-Мик в Румынии.

В социальных сетях жители Киева публиковали видео, на которых видно, как от колебаний земли раскачиваются люстры в домах.

Также появились кадры землетрясения из Кишинёва, столицы Молдовы. На опубликованных видео видно, что подземные толчки были довольно ощутимыми.

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Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

В Румынии ночью 18 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7 в сейсмическом регионе Вранча.

Во вторник у побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 43 километрах к югу от города Пуэрто-Сан-Хосе, а очаг располагался на глубине 35 километров

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