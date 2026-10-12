Зеленський заявив про зменшення кількості ботів після ударів по дата-центрах Яндекса
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі. За його словами, ці зміни помітили користувачі багатьох платформ.
Під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв’язку глава держави зазначив, що після ударів у соцмережах стало менше ненависті, розбрату та провокацій. Він пов’язав це зі зниженням активності ботів і заявив, що їхнє походження є очевидним.
Зеленський також наголосив, що Європа не є джерелом проблем, пов’язаних із поширенням ворожнечі в соціальних мережах. За його словами, важливо, щоб американці отримували правдиву інформацію про події в Європі та розуміли, що відбувається.
Президент підкреслив, що Україна прагне миру та готова співпрацювати зі США й іншими міжнародними партнерами задля завершення війни. Він також згадав про війну на Близькому Сході, яка створює додаткові глобальні проблеми, та закликав до спільних зусиль для їхнього розв’язання.
Джерело: Володимир Зеленський, Telegram
Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів.
У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.
Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.