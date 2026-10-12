Зеленский заявил об уменьшении количества ботов после ударов по дата-центрам «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании «Яндекс» в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды. По его словам, эти изменения заметили пользователи многих платформ.

Во время выступления на Варшавском форуме по безопасности в формате видеосвязи глава государства отметил, что после ударов в соцсетях стало меньше ненависти, раздора и провокаций. Он связал это со снижением активности ботов и заявил, что их происхождение очевидно.

Зеленский также подчеркнул, что Европа не является источником проблем, связанных с распространением вражды в социальных сетях. По его словам, важно, чтобы американцы получали правдивую информацию о событиях в Европе и понимали, что происходит.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова сотрудничать с США и другими международными партнерами ради прекращения войны. Он также упомянул о войне на Ближнем Востоке, которая создает дополнительные глобальные проблемы, и призвал к совместным усилиям для их решения.

Источник: Владимир Зеленский, Telegram

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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