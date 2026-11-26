卢茨克市议会前议员尼古拉·费迪克与专门反腐败检察院的检察官达成协议，在受贿案中完全且无条件地承认了罪行，并承诺在审前调查和庭审期间配合调查。法院没收了他50万格里夫纳的现金，并判处缓刑。

据调查方称， 两名沃伦州议会议员与两名卢茨克市议会议员串通一气，要求一名土地使用者——前人民代表——提供14万美元，其中11万美元本应分给他们及州议会的其他议员， 而3万美元则归卢茨克市议会两个议员党团的负责人所有，以此作为在卢茨克建造多户住宅楼的决策交换条件。

执法部门已记录下部分资金的交付、收取及分配过程。此外，据调查显示，该省议会议员与两名市议会议员串通，索要3000美元，以换取批准在卢茨克建造14栋住宅楼的决议。

来源：Absolution Leaks。

本案的另一名涉案人员——沃伦州议会第一副主席尤里·波利什丘克，已被国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）就卢茨克市某公寓楼建设涉嫌腐败案告知涉嫌犯罪，现已加入乌克兰武装部队。 该官员表示，他将在东部战线的某机械化旅服役。

此前，在国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）调查的国有企业“乌克兰测谎仪联合厂”腐败案中，另一名被告已承认罪行，并同意赔偿造成的损失。

NABU将暂时停止受理电子申诉：如何提交申请。

国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成对赫米林和科洛塔洗钱案的调查。

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