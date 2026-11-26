Бывший депутат Луцкого городского совета Николай Федик заключил соглашение с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полностью и безоговорочно признал свою вину по делу о взяточничестве и обязалсяобязался сотрудничать в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства. Суд конфисковал у него 500 тыс. гривен наличными и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

По версии следствия, двое депутатов Волынского областного совета в сговоре с двумя депутатами Луцкого горсовета попросили пользователя земельного участка — бывшего народного депутата — предоставить 140 тыс. долларов, из которых 110 тыс. долларов должны были пойти им и другим депутатам облсовета, а 30 тыс. долларов — двум руководителям депутатских фракций Луцкого горсовета в обмен на решение о строительстве многоквартирного дома в Луцке.

Правоохранители зафиксировали предоставление, получение и распределение части средств. Кроме того, по данным следствия, депутат облсовета в сговоре с двумя депутатами горсовета вымогал 3000 долларов за принятие решений о строительстве 14 жилых домов в Луцке.

Источник: Absolution Leaks.

Другой фигурант дела — первый заместитель председателя Волынского областного совета Юрий Полищук, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении по делу о возможной коррупционной схеме, связанной со строительством многоквартирного дома в Луцке, вступил в Вооруженные силы Украины. Чиновник сообщил, что будет проходить военную службу в одной из механизированных бригад на восточном направлении.

Ранее еще один обвиняемый по делу НАБУ и САП о коррупции на государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина» признал свою вину и согласился компенсировать нанесенный ущерб.

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