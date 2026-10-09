Ще один обвинувачений у справі про корупцію погодився відшкодувати збитки державі — НАБУ

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Ще один обвинувачений у справі НАБУ і САП про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» визнав свою провину та погодився компенсувати завдані збитки.

На його рахунках у Франції було арештовано 700 тис. євро. Після затвердження угоди Вищим антикорупційним судом і за згодою Національної фінансової прокуратури Франції арешт із коштів зняли, а гроші перерахували на рахунок державного підприємства.

Такий результат — заслуга спільної слідчої групи (JIT), до якої входять детективи НАБУ, прокурори САП та правоохоронці Франції й Естонії. Експертну та координаційну підтримку забезпечили ініціатива StAR, Євроюст, а також платформи OECD GLEN і GFAR Action Series.

Нагадаємо, це вже третє надходження активів з-за кордону у цій справі. У жовтні 2025 року французька компанія SURYS перерахувала державі 3,37 млн євро. У червні цього року повернули ще 450 тис. євро. Таким чином, на сьогодні загалом перераховано 4,5 млн євро.

Спільна слідча група продовжує роботу над притягненням усіх причетних до відповідальності. Про це повідомляє НАБУ. НАБУ тимчасово не прийматиме електронні звернення: як подати заяву. НАБУ і САП завершили розслідування у справі Гмиріна та Колота про легалізацію майна.

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