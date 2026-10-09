Еще один обвиняемый по делу о коррупции согласился возместить ущерб государству — НАБУ

Еще один обвиняемый по делу НАБУ и САП о коррупции на государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина» признал свою вину и согласился возместить причиненный ущерб.

На его счетах во Франции было арестовано 700 тыс. евро. После утверждения соглашения Высшим антикоррупционным судом и с согласия Национальной финансовой прокуратуры Франции арест со средств был снят, а деньги перечислены на счет государственного предприятия.

Такой результат — заслуга совместной следственной группы (JIT), в которую входят детективы НАБУ, прокуроры САП и правоохранители Франции и Эстонии. Экспертную и координационную поддержку обеспечили инициатива StAR, Евроюст, а также платформы OECD GLEN и GFAR Action Series.

Напомним, это уже третье поступление активов из-за рубежа по данному делу. В октябре 2025 года французская компания SURYS перечислила государству 3,37 млн евро. В июне этого года вернули еще 450 тыс. евро. Таким образом, на сегодняшний день в общей сложности перечислено 4,5 млн евро.

Совместная следственная группа продолжает работу по привлечению всех причастных к ответственности. Об этом сообщает НАБУ. НАБУ временно не будет принимать электронные обращения: как подать заявление. НАБУ и САП завершили расследование по делу Гмырина и Колота о легализации имущества.

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