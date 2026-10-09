Делегация Конгресса США поддержала использование Starlink против России

Во время визита в Киев 9 октября двухпартийная делегация Конгресса США выразила поддержку расширению доступа Украины к возможностям и покрытию сети Starlink с целью укрепления позиций в противостоянии с РФ. Речь идет об использовании этой связи для нанесения ударов по территории РФ.

Конгрессмен Дэн Креншоу во время брифинга подчеркнул необходимость убедить владельца SpaceX Илона Маска активировать необходимый функционал, отметив, что для снижения напряженности иногда приходится идти на эскалацию, которой опасается бизнесмен.

Другие члены американской делегации единодушно поддержали эту инициативу. В свою очередь председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер выразил надежду на успешное достижение договоренностей с Маском по этому вопросу.

Источник: Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября провел в Киеве встречу с делегацией Конгресса США в составе Роджера Викера, Кевина Крамера, Марка Виси и Дэна Креншоу. Переговоры состоялись на фоне воздушной тревоги и продолжающихся атак РФ с использованием дронов по критической инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты расширить доступ Украины к спутниковому сервису Starlink после удара Российской Федерации — государства-агрессора — по Краматорску. В результате атаки, затронувшей два общественных автобуса, погибли по меньшей мере 35 человек.

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