Делегація Конгресу США підтримала використання Starlink проти росії

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Під час візиту до Києва 9 жовтня двопартійна делегація Конгресу США висловила підтримку розширення для України доступу до можливостей і покриття мережі Starlink задля посилення позицій у протистоянні з рф. Йдеться про застосування цього зв'язку для ударів по території рф.

Конгресмен Ден Креншоу під час брифінгу наголосив на необхідності переконати власника SpaceX Ілона Маска активувати необхідний функціонал, зазначивши, що задля зниження напруги інколи доводиться йти на ескалацію, якої побоюється бізнесмен.

Інші члени американської делегації одностайно підтримали цю ініціативу. Своєю чергою голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання на успішне досягнення домовленостей із Маском у цьому питанні.

Джерело: Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня провів у Києві зустріч із делегацією Конгресу США у складі Роджера Вікера, Кевіна Крамера, Марка Вісі та Дена Креншоу. Переговори відбулися на тлі повітряної тривоги та триваючих атак рф із використанням дронів по критичній інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати розширити доступ України до супутникового сервісу Starlink після удару Російської Федерації — держави-агресора — по Краматорську. Внаслідок атаки, що зачепила два громадські автобуси, загинули щонайменше 35 людей.

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