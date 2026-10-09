Судья из Кривого Рога рассматривал дела, в которых фигурировал родственник его жены

Высший совет правосудия оставил в силе дисциплинарное взыскание в отношении судьи Центрально-городского районного суда Кривого Рога Романа Кузнецова. Он рассматривал как минимум два гражданских дела, в которых одну из сторон представлял родной брат его жены. За нарушение правил самоотвода судья получил предупреждение.

Высший совет правосудия подтвердил решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Центрально-городского районного суда Кривого Рога Романа Кузнецова. Причиной стало то, что он рассматривал гражданские дела с участием адвоката, который является родным братом его жены, но не заявил самоотвод. Основанием для проверки стало решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 31 марта 2026 года. Тогда ВККС приостановила квалификационную оценку Кузнецова как кандидата на должность судьи апелляционного суда и обратилась в Высший совет правосудия.

Комиссия установила, что судья рассмотрел как минимум два гражданских дела — № 216/7618/21 и № 216/1720/24. В обоих случаях интересы одной из сторон представлял адвокат, который является родным братом супруги судьи. Брак Кузнецова был заключен в августе 2022 года. Эту информацию подтверждают данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Почему судья должен был заявить самоотвод

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Украины, судья не может рассматривать дело, если он является членом семьи или близким родственником стороны или её представителя. Это правило призвано гарантировать беспристрастность суда и доверие к его решениям. Кузнецов объяснял, что сообщал участникам процесса о родственной связи с адвокатом и спрашивал их мнение относительно возможного отвода. Поскольку никто не подал заявление об отводе, судья считал, что может продолжать рассмотрение дел.

Он также утверждал, что родственная связь не повлияла на результаты рассмотрения. В одном из дел суд отклонил требования лица, которое представлял этот адвокат. В другом исковые требования к ответчику, интересы которого представлял адвокат, вообще не рассматривались. Однако Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия не согласилась с такими объяснениями. Она подчеркнула, что судья обязан заявить самоотвод, если для этого имеются предусмотренные законом основания. Это правило действует независимо от того, считает ли сам судья себя беспристрастным и возражают ли против его участия стороны.

По заключению палаты, отсутствие заявлений от участников процесса не освобождает судью от обязанности соблюдать закон. Рассмотрение дела при наличии оснований для самоотвода может свидетельствовать о нарушении правил формирования состава суда. В материалах дисциплинарного производства также указано, что в уголовных производствах с участием того же адвоката прокуроры неоднократно заявляли отводы Кузнецову из-за родственной связи. Другие судьи удовлетворяли эти заявления.

За что судья получил предупреждение

Третья дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в действиях судьи имеются признаки дисциплинарных проступков. В частности, речь идет о нарушении правил самоотвода, предусмотренном подпунктом «д» пункта 1 части первой статьи 106 Закона Украины «О судебной системе и статусе судей». В решении также упоминается пункт 19 части первой этой статьи, касающийся деклараций добропорядочности судьи.

При определении наказания палата учла обстоятельства в пользу Кузнецова. У него была положительная характеристика, он ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности, а нарушение, по заключению палаты, произошло по неосторожности. Учитывая это, судьи назначили самое мягкое дисциплинарное взыскание — предупреждение.

Какое решение принял Высший совет правосудия

2 сентября 2026 года Третья Дисциплинарная палата ВСП приняла решение о привлечении Романа Кузнецова к дисциплинарной ответственности. Впоследствии вопрос рассмотрела Высший совет правосудия. После заслушивания докладчика — дисциплинарного инспектора Вячеслава Плескача — ВРП решила оставить решение палаты без изменений. Таким образом, предупреждение судье остается в силе.

Таким образом, Высший совет правосудия подтвердил, что Кузнецов нарушил правила самоотвода, когда рассматривал дела с участием адвоката, являющегося родным братом его супруги. Объяснения судьи об отсутствии возражений со стороны участников процесса не изменили решение дисциплинарного органа.

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