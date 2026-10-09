Суддя з Кривого Рогу розглядав справи за участю родича дружини

Вища рада правосуддя залишила в силі дисциплінарне стягнення щодо судді Центрально-Міського районного суду Кривого Рогу Романа Кузнецова. Він розглядав щонайменше дві цивільні справи, у яких одну зі сторін представляв рідний брат його дружини. За порушення правил самовідводу суддя отримав попередження.

Вища рада правосуддя підтвердила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Центрально-Міського районного суду Кривого Рогу Романа Кузнецова. Причиною стало те, що він розглядав цивільні справи за участю адвоката, який є рідним братом його дружини, але не заявив самовідвід. Підставою для перевірки стало рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 31 березня 2026 року. Тоді ВККС зупинила кваліфікаційне оцінювання Кузнецова як кандидата на посаду судді апеляційного суду та звернулася до Вищої ради правосуддя.

Комісія встановила, що суддя розглянув щонайменше дві цивільні справи — № 216/7618/21 та № 216/1720/24. В обох випадках інтереси однієї зі сторін представляв адвокат, який є рідним братом дружини судді. Шлюб Кузнецова було укладено в серпні 2022 року. Цю інформацію підтверджують дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Чому суддя мав заявити самовідвід

За Цивільним процесуальним кодексом України, суддя не може розглядати справу, якщо він є членом сім’ї або близьким родичем сторони чи її представника. Це правило покликане гарантувати неупередженість суду та довіру до його рішень. Кузнецов пояснював, що повідомляв учасників процесу про родинний зв’язок з адвокатом і запитував їхню думку щодо можливого відводу. Оскільки ніхто не подав заяву про відвід, суддя вважав, що може продовжувати розгляд справ.

Він також стверджував, що родинний зв’язок не вплинув на результати розгляду. В одній зі справ суд відхилив вимоги особи, яку представляв цей адвокат. В іншій позовні вимоги до відповідача, інтереси якого представляв адвокат, узагалі не розглядалися. Однак Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя не погодилася з такими поясненнями. Вона наголосила, що суддя зобов’язаний заявити самовідвід, якщо для цього є передбачені законом підстави. Це правило діє незалежно від того, чи вважає сам суддя себе неупередженим і чи заперечують проти його участі сторони.

За висновком палати, відсутність заяв від учасників процесу не звільняє суддю від обов’язку дотримуватися закону. Розгляд справи за наявності підстав для самовідводу може свідчити про порушення правил формування складу суду. У матеріалах дисциплінарного провадження також зазначено, що в кримінальних провадженнях за участю того самого адвоката прокурори неодноразово заявляли відводи Кузнецову через родинний зв’язок. Інші судді задовольняли ці заяви.

За що суддя отримав попередження

Третя Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що в діях судді є ознаки дисциплінарних проступків. Зокрема, йдеться про порушення правил самовідводу, передбачене підпунктом «д» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». У рішенні також згадується пункт 19 частини першої цієї статті, який стосується декларацій доброчесності судді.

Під час визначення покарання палата врахувала обставини на користь Кузнецова. Він мав позитивну характеристику, раніше не притягувався до дисциплінарної відповідальності, а порушення, за висновком палати, сталося через недбалість. З огляду на це судді призначили найм’якше дисциплінарне стягнення — попередження.

Яке рішення ухвалила Вища рада правосуддя

2 вересня 2026 року Третя Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення Романа Кузнецова до дисциплінарної відповідальності. Згодом питання розглянула Вища рада правосуддя. Після заслуховування доповідача — дисциплінарного інспектора В’ячеслава Плескача — ВРП вирішила залишити рішення палати без змін. Таким чином, попередження судді залишається чинним.

Отже, Вища рада правосуддя підтвердила, що Кузнецов порушив правила самовідводу, коли розглядав справи за участю адвоката, який є рідним братом його дружини. Пояснення судді про відсутність заперечень з боку учасників процесу не змінили рішення дисциплінарного органу.

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