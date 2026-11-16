基辅居民柳德米拉表示，她已经九年不知道女儿卡捷琳娜·维诺库罗娃的下落了。据这位女士称，女儿于2017年11月16日在基辅被绑架。从那时起，母亲一直在试图查明她的下落。

据这位女士称，她的女儿卡捷琳娜·维诺库罗娃出生于1995年。她声称，女儿于2017年11月16日在基辅被绑架。

柳德米拉表示，九年来她一直在寻找女儿，但始终未果。在此期间，她曾向执法机关、国际机构（特别是国际刑警组织）求助，并利用各种途径进行搜寻。

“九年的寻找。九年的未知。九年的希望与痛苦，”这位母亲写道。

这位母亲坦言，至今仍不知道卡捷琳娜身在何处，也不知道她遭遇了什么。但与此同时，她并未放弃找到女儿的希望。

“我从未停止过寻找。也不会停止，”柳德米拉强调道。

在这篇帖子中，这位母亲还发布了卡捷琳娜的照片，希望借此引起公众对她失踪事件的关注，并获取任何有助于确定女儿下落的信息。

此前，卡捷琳娜的遭遇曾被媒体报道过。 据2018年2月报道，这名22岁的女孩于2017年11月16日在基辅达尔尼茨基区失踪。警方曾展开搜寻，但当时未取得任何进展。

来源：lyudmila_arkharova在Threads上的帖子。

需要提醒的是，11月11日（周三），在荷兰弗里斯兰省沃尔库姆市，发现了此前已被通缉的16岁乌克兰公民阿丽娜·阿列克谢耶娃的遗体。 这名少女被发现时已无生命体征，遗体位于多尔特瓦尔街（Doltewâl）附近的一处水域，距离她最后一次被目击的地点不远。

乌克兰最高拉达通过了一项法律，旨在完善战时失踪人员搜寻及身份不明遗体辨认机制。 具体而言，计划利用身份证件中保存的指纹来确认身份。

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