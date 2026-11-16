Mieszkanka Kijowa, Ludmiła, oświadczyła, że od dziewięciu lat nie wie, gdzie przebywa jej córka Kateryna Winokurowa. Według kobiety dziewczynę porwano w Kijowie 16 listopada 2017 roku. Od tego czasu matka próbuje ustalić miejsce jej pobytu.

Jak twierdzi kobieta, jej córka Kateryna Winokurowa urodziła się w 1995 roku. Twierdzi ona, że dziewczyna została porwana 16 listopada 2017 roku w Kijowie.

Ludmiła opowiada, że od dziewięciu lat bezskutecznie próbuje odnaleźć córkę. W tym czasie zwracała się do organów ścigania, instytucji międzynarodowych, w szczególności do Interpolu, oraz korzystała z różnych możliwości poszukiwań.

„Dziewięć lat poszukiwań. Dziewięć lat niepewności. Dziewięć lat nadziei i bólu” – napisała matka.

Kobieta przyznaje, że do dziś nie wie, gdzie przebywa Kateryna i co się z nią stało. Jednocześnie nie traci nadziei na odnalezienie córki.

„Nie przestałam szukać. I nie przestanę” – podkreśliła Ludmiła.

W swoim poście kobieta opublikowała również zdjęcia Kateryny, mając nadzieję, że zwróci to uwagę na jej zaginięcie i pozwoli uzyskać jakiekolwiek informacje, które pomogą ustalić, gdzie przebywa córka.

Jednocześnie historia Kateryny trafiła już do mediów. W lutym 2018 roku podano, że 22-letnia dziewczyna zaginęła 16 listopada 2017 roku w dzielnicy Darnytsia w Kijowie. Policja prowadziła poszukiwania, jednak w tamtym momencie nie przyniosły one żadnych rezultatów.

Źródło: wpis na Threads lyudmila_arkharova.

Przypomnijmy, że w środę, 11 listopada, w holenderskim mieście Workum w prowincji Fryzja znaleziono ciało 16-letniej obywatelki Ukrainy Aliny Aleksiejewej, którą wcześniej ogłoszono jako zaginioną. Dziewczynę znaleziono bez oznak życia w zbiorniku wodnym w pobliżu ulicy Doltewâl, niedaleko miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni.

Rada Najwyższa przyjęła ustawę, która usprawnia mechanizmy poszukiwania osób zaginionych oraz identyfikacji niezidentyfikowanych ciał w warunkach stanu wojennego. W szczególności do ustalenia tożsamości planuje się wykorzystywać odciski palców zapisane w dokumentach tożsamości.

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