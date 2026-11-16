Киевлянка Людмила заявила, что уже девять лет не знает, где находится её дочь Екатерина Винокурова. По словам женщины, девушку похитили в Киеве 16 ноября 2017 года. С тех пор мать пытается установить её местонахождение.

По словам женщины, её дочь Екатерина Винокурова родилась в 1995 году. Она утверждает, что девушку похитили 16 ноября 2017 года в Киеве.

Людмила рассказывает, что на протяжении девяти лет безуспешно пытается найти дочь. За это время она обращалась в правоохранительные органы, международные организации, в частности в Интерпол, и использовала различные возможности для поиска.

«Девять лет поисков. Девять лет неизвестности. Девять лет надежд и боли», — написала мать.

Женщина признается, что до сих пор не знает, где находится Екатерина и что с ней случилось. В то же время она не теряет надежды найти дочь.

«Я не перестала искать. И не перестану», — подчеркнула Людмила.

В своём посте женщина также опубликовала фотографии Екатерины, надеясь привлечь внимание к её исчезновению и получить любую информацию, которая поможет установить, где находится дочь.

При этом история Екатерины уже попадала в СМИ. В феврале 2018 года сообщалось, что 22-летняя девушка пропала 16 ноября 2017 года в Дарницком районе Киева. Её разыскивала полиция, однако на тот момент результатов не было.

Источник: пост в Threads lyudmila_arkharova.

Напомним, в среду, 11 ноября, в нидерландском городе Воркум провинции Фрисландия нашли тело 16-летней гражданки Украины Алины Алексеевой, которую ранее объявили в розыск. Девушку обнаружили без признаков жизни в водоеме возле улицы Долтевал (Doltewâl), недалеко от места, где её видели в последний раз.

Верховная Рада приняла закон, который совершенствует механизмы розыска без вести пропавших людей и идентификации неопознанных тел в условиях военного положения. В частности, для установления личности планируется использовать отпечатки пальцев, сохраненные в удостоверениях личности.

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