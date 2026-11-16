Я не перестала искать: жительница Киева уже девять лет ищет дочь, пропавшую при загадочных обстоятельствах
Киевлянка Людмила заявила, что уже девять лет не знает, где находится её дочь Екатерина Винокурова. По словам женщины, девушку похитили в Киеве 16 ноября 2017 года. С тех пор мать пытается установить её местонахождение.
По словам женщины, её дочь Екатерина Винокурова родилась в 1995 году. Она утверждает, что девушку похитили 16 ноября 2017 года в Киеве.
Людмила рассказывает, что на протяжении девяти лет безуспешно пытается найти дочь. За это время она обращалась в правоохранительные органы, международные организации, в частности в Интерпол, и использовала различные возможности для поиска.
«Девять лет поисков. Девять лет неизвестности. Девять лет надежд и боли», — написала мать.
Женщина признается, что до сих пор не знает, где находится Екатерина и что с ней случилось. В то же время она не теряет надежды найти дочь.
«Я не перестала искать. И не перестану», — подчеркнула Людмила.
В своём посте женщина также опубликовала фотографии Екатерины, надеясь привлечь внимание к её исчезновению и получить любую информацию, которая поможет установить, где находится дочь.
При этом история Екатерины уже попадала в СМИ. В феврале 2018 года сообщалось, что 22-летняя девушка пропала 16 ноября 2017 года в Дарницком районе Киева. Её разыскивала полиция, однако на тот момент результатов не было.
Источник: пост в Threads lyudmila_arkharova.
Напомним, в среду, 11 ноября, в нидерландском городе Воркум провинции Фрисландия нашли тело 16-летней гражданки Украины Алины Алексеевой, которую ранее объявили в розыск. Девушку обнаружили без признаков жизни в водоеме возле улицы Долтевал (Doltewâl), недалеко от места, где её видели в последний раз.
Верховная Рада приняла закон, который совершенствует механизмы розыска без вести пропавших людей и идентификации неопознанных тел в условиях военного положения. В частности, для установления личности планируется использовать отпечатки пальцев, сохраненные в удостоверениях личности.