11月18日星期三上午，基辅州两个城镇——伊万科夫和布罗瓦里——记录到空气质量暂时恶化。

当地检测到中等水平的可吸入颗粒物。

据地区行政管理局数据，11月18日早晨，以下地点检测到细颗粒物浓度升高：

伊万科夫村；

布罗瓦里市。

基辅州其他地区的空气质量仍处于安全标准范围内。

“基辅州其他地区的空气质量仍处于安全标准范围内，”基辅州行政管理局指出。

专家还表示，未发现化学和生物物质含量超过允许限值的情况。

“伽马辐射水平与自然本底水平一致，”专家们表示。

据地区行政管理局消息，细颗粒物的浓度正在逐渐下降。

专家解释称，风、云量和降雨有助于近地层大气循环，因此有害物质不会积聚。

“因此，有害物质不会滞留。空气质量指数仍保持良好，”专家们补充道。

与此同时，地区行政管理局提醒，长期接触细颗粒物可能会导致呼吸不适。儿童、老年人以及对刺激物敏感的人群对这类颗粒物尤为敏感。

鉴于当前情况，专家建议：

保持窗户关闭 ；

尽量减少长时间在户外逗留；

多喝水；

如有空气净化器，请将其调至最高档运行。

基辅州军事行政局新闻处发布了上述消息。

截至11月18日上午，基辅的空气质量保持良好，监测站未记录到显著污染。 达尔尼茨基区的污染指数最低，而奥博隆区和波迪尔区的数值则略高。

需要提醒的是，截至11月16日上午，首都未记录到显著的空气污染，总体空气质量被评定为中等。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务，了解基辅哪些地区的空气更清洁，并实时关注指标变化。

截至2026年11月13日上午，基辅的空气质量仍维持在中等水平。监测站未记录到显著污染，但首都各区的指标存在差异。

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