W środę rano, 18 listopada, odnotowano przejściowe pogorszenie jakości powietrza w dwóch miejscowościach obwodu kijowskiego — w Iwankowie i Browarach.

Stwierdzono tam umiarkowany poziom pyłu zawieszonego.

Według danych Obwodnej Administracji Kijowskiej rano 18 listopada podwyższony poziom pyłu zawieszonego odnotowano:

w miejscowości Iwanków ;

w mieście Browary.

W pozostałych miejscowościach obwodu kijowskiego jakość powietrza pozostaje w granicach norm bezpieczeństwa.

„W pozostałych miejscowościach obwodu kijowskiego jakość powietrza pozostaje w granicach bezpiecznych norm” – zaznaczyła Administracja Obwodowa.

Specjaliści poinformowali również, że nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości substancji chemicznych i biologicznych.

„Poziom promieniowania gamma odpowiada naturalnemu tłu” – poinformowali specjaliści.

Według informacji administracji obwodowej stężenie pyłu drobnoziarnistego stopniowo maleje.

Jak wyjaśnili eksperci, wiatr, zachmurzenie i deszcze sprzyjają mieszaniu się przyziemnej warstwy atmosfery, dzięki czemu szkodliwe substancje nie gromadzą się.

„Dlatego nie dochodzi do zastoju szkodliwych substancji. Wskaźnik jakości powietrza pozostaje dobry” – doprecyzowali specjaliści.

Jednocześnie w administracji obwodowej przypomniano, że długotrwałe narażenie na pył drobnoziarnisty może powodować dyskomfort podczas oddychania. Szczególnie wrażliwe na takie cząsteczki są dzieci, osoby starsze oraz osoby o podwyższonej wrażliwości na czynniki drażniące.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, eksperci zalecają:

trzymać okna zamknięte ;

ograniczyć długotrwałe przebywanie na świeżym powietrzu;

pić wystarczającą ilość wody;

w przypadku posiadania oczyszczacza powietrza włączyć go na maksymalną moc.

Informację tę przekazała służba prasowa Kijowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej.

W Kijowie, według stanu na poranek 18 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza, a stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia. Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska, natomiast nieco wyższe wartości – w dzielnicach Obolonska i Podilska.

Przypomnijmy, że rano 16 listopada w stolicy nie odnotowano znacznego zanieczyszczenia powietrza, a ogólny poziom jego jakości oceniono jako umiarkowany. Aby dowiedzieć się, w których dzielnicach Kijowa powietrze jest czystsze, oraz śledzić zmiany wskaźników w czasie rzeczywistym, można skorzystać z serwisów SaveEcoBot, LUN Misto AIR i Aqicn.

W Kijowie rano 13 listopada 2026 roku utrzymywał się umiarkowany poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znacznego zanieczyszczenia, jednak wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy różnią się między sobą.

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