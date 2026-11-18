W obwodzie kijowskim odnotowano podwyższony poziom pyłu w powietrzu
W środę rano, 18 listopada, odnotowano przejściowe pogorszenie jakości powietrza w dwóch miejscowościach obwodu kijowskiego — w Iwankowie i Browarach.
Stwierdzono tam umiarkowany poziom pyłu zawieszonego.
Według danych Obwodnej Administracji Kijowskiej rano 18 listopada podwyższony poziom pyłu zawieszonego odnotowano:
- w miejscowości Iwanków;
- w mieście Browary.
W pozostałych miejscowościach obwodu kijowskiego jakość powietrza pozostaje w granicach norm bezpieczeństwa.
„W pozostałych miejscowościach obwodu kijowskiego jakość powietrza pozostaje w granicach bezpiecznych norm” – zaznaczyła Administracja Obwodowa.
Specjaliści poinformowali również, że nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości substancji chemicznych i biologicznych.
„Poziom promieniowania gamma odpowiada naturalnemu tłu” – poinformowali specjaliści.
Według informacji administracji obwodowej stężenie pyłu drobnoziarnistego stopniowo maleje.
Jak wyjaśnili eksperci, wiatr, zachmurzenie i deszcze sprzyjają mieszaniu się przyziemnej warstwy atmosfery, dzięki czemu szkodliwe substancje nie gromadzą się.
„Dlatego nie dochodzi do zastoju szkodliwych substancji. Wskaźnik jakości powietrza pozostaje dobry” – doprecyzowali specjaliści.
Jednocześnie w administracji obwodowej przypomniano, że długotrwałe narażenie na pył drobnoziarnisty może powodować dyskomfort podczas oddychania. Szczególnie wrażliwe na takie cząsteczki są dzieci, osoby starsze oraz osoby o podwyższonej wrażliwości na czynniki drażniące.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, eksperci zalecają:
- trzymać okna zamknięte;
- ograniczyć długotrwałe przebywanie na świeżym powietrzu;
- pić wystarczającą ilość wody;
- w przypadku posiadania oczyszczacza powietrza włączyć go na maksymalną moc.
Informację tę przekazała służba prasowa Kijowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej.
W Kijowie, według stanu na poranek 18 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza, a stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia. Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska, natomiast nieco wyższe wartości – w dzielnicach Obolonska i Podilska.
Przypomnijmy, że rano 16 listopada w stolicy nie odnotowano znacznego zanieczyszczenia powietrza, a ogólny poziom jego jakości oceniono jako umiarkowany. Aby dowiedzieć się, w których dzielnicach Kijowa powietrze jest czystsze, oraz śledzić zmiany wskaźników w czasie rzeczywistym, można skorzystać z serwisów SaveEcoBot, LUN Misto AIR i Aqicn.
W Kijowie rano 13 listopada 2026 roku utrzymywał się umiarkowany poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znacznego zanieczyszczenia, jednak wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy różnią się między sobą.