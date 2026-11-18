Утром в среду, 18 ноября, временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в двух населенных пунктах Киевской области — Иванкове и Броварах.

Там был обнаружен умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

По данным ОВА, утром 18 ноября повышенный уровень мелкодисперсной пыли зафиксировали:

в поселке Иванков ;

в городе Бровары.

В других населенных пунктах Киевской области качество воздуха остается в пределах безопасных норм.

«В других населенных пунктах Киевской области качество воздуха остается в пределах безопасных норм», — отметили в ОВА.

Специалисты также сообщили, что превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не выявлено.

«Уровень гамма-излучения соответствует естественному фону», — сообщили специалисты.

По информации областной администрации, концентрация мелкодисперсной пыли постепенно снижается.

Как пояснили эксперты, ветер, облачность и дожди способствуют перемешиванию приземного слоя атмосферы, поэтому вредные вещества не накапливаются.

«Поэтому застоя вредных веществ нет. Индекс качества воздуха остается хорошим», — уточнили специалисты.

В то же время в ОГА напомнили, что длительное воздействие мелкодисперсной пыли может вызывать дискомфорт при дыхании. Особенно чувствительны к таким частицам дети, пожилые люди и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражителям.

Учитывая сложившуюся ситуацию, специалисты рекомендуют:

держать окна закрытыми ;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В Киеве по состоянию на утро 18 ноября сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самые низкие показатели загрязнения зафиксированы в Дарницком районе, тогда как несколько более высокие значения — в Оболонском и Подольском.

Напомним, по состоянию на утро 16 ноября в столице не зафиксировано значительного загрязнения воздуха, а общий уровень его качества оценивается как умеренный. Узнать, в каких районах Киева воздух чище, и следить за изменениями показателей в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

В Киеве по состоянию на утро 13 ноября 2026 года сохранялся умеренный уровень качества воздуха. Значительных загрязнений станции мониторинга не фиксируют, однако показатели в разных районах столицы различаются.

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