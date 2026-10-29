康斯坦丁·特姆利亚克在丑闻后首次公开露面

乌克兰演员兼军人康斯坦丁·特姆利亚克意外现身基辅喜剧片《幸好妈妈不知道》的首映礼。 这是该艺人自2025年秋季被曝出家暴及不当行为指控后首次公开露面。

10月29日，由萨沙·利特维年科执导、特姆利亚克在片中担任主演之一的电影《幸好妈妈不知道》将在乌克兰上映。该片的拍摄工作早在丑闻爆发前就已完成。

该片采用现代霓虹黑色电影风格，由四段相互关联的短篇故事组成，讲述了一个家庭中三名成员彼此隐藏秘密的故事。

这位演员与影片主创团队及其他参演人员一同登台。他希望围绕自己的丑闻不会影响观众对这部电影的评价。

“今天我完全感觉不到自己是个演员。谢天谢地，大概吧。 我希望因我而引发的种种闹剧，不会妨碍大家将这部电影视为乌克兰艺术。因为其中倾注了大量心血，许多曾参与影片制作的人已经不在人世了，”特姆利亚克表示。

作为例子，这位演员提到了尤里·费利彭科，他于2025年6月在战争中牺牲。

针对该演员的指控出现在2025年秋季——在Jerry Heil与亚尔马克合作的音乐视频《你来自天空的哪一层？》首映之后，特姆利亚克曾与妻子共同出演了该视频。

当时，他的前女友、摄影师阿纳斯塔西娅·索洛维约娃公开讲述了她与这位演员的恋爱经历。据她所述，由于羞耻感，以及特姆利亚克作为具有权威的公众人物的身份，她对这四年的经历保持了沉默。

“康斯坦丁·特姆利亚克——是个暴君、施虐者、操控者、自恋狂，还是个沉迷于酒精和毒品的‘人’，”索洛维耶娃当时如此宣称。

此外，这位摄影师还公开了该演员与一名15岁少女的聊天记录，并指控他猥亵未成年人。

指控曝光后，特姆利亚克表示愿意承担法律和道德责任。

“我为自己当时的软弱和心智不成熟感到非常羞愧。我准备为此承担法律责任（如果存在向警方报案的依据）和道德责任，”这位演员当时回应道。

康斯坦丁·特姆利亚克现身电影《幸好妈妈不知道》首映礼，这是他在丑闻爆发后首次公开露面。 在发言中，他呼吁观众将这部电影视为整个创作团队的成果来评价，而不是通过围绕他的事件这一棱镜来看待。

《简讯》杂志对此进行了报道。

在演员康斯坦丁·特姆利亚克被指控实施家庭暴力引发的丑闻后，乌克兰电影学院对“金陀螺”奖的规章制度进行了修订。

备受争议的乌克兰演员康斯坦丁·特姆利亚克拒绝领取在“金陀螺”国家电影奖某奖项中获奖的奖项，此举引发了新的风波。

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