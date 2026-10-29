Константин Темляк впервые появился на публике после скандала

Украинский актёр и военнослужащий Константин Темляк неожиданно посетил премьеру комедии «Хорошо, что мама не знает» в Киеве. Это первое публичное появление артиста после обвинений в домашнем насилии и ненадлежащем поведении, которые были обнародованы осенью 2025 года.

29 октября в украинский прокат выходит фильм «Хорошо, что мама не знает» режиссера Саши Литвиненко, в котором Темляк сыграл одну из главных ролей. Съемки завершились еще до того, как разгорелся скандал.

Лента выполнена в стиле современного неонуара и состоит из четырёх взаимосвязанных новелл о трёх членах одной семьи, которые скрывают секреты друг от друга.

Актёр вышел на сцену вместе с создателями и другими участниками фильма. Он выразил надежду, что скандал вокруг него не повлияет на восприятие картины зрителями.

«Сегодня я совершенно не чувствую себя актером. Слава Богу, наверное. Я хотел бы, чтобы вся эта чепуха, которая происходит из-за меня, не помешала вам воспринять этот фильм как украинское искусство. Потому что в него вложено много сил, многих людей, которые работали над фильмом, уже нет в живых», — заявил Темляк.

В качестве примера актер упомянул Юрия Фелипенко, погибшего на войне в июне 2025 года.

Обвинения в адрес актера появились осенью 2025 года — после премьеры клипа Jerry Heil и Ярмака «С какого ты этажа неба?», в котором Темляк снялся вместе со своей женой.

Тогда его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично рассказала о своём опыте отношений с актёром. По её словам, она молчала о пережитом в течение четырёх лет из-за стыда и того, что Темляк был медийной личностью с авторитетом.

«Константин Темляк — тиран, насильник, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ «человек», — заявила тогда Соловьева.

Кроме того, фотограф обнародовала переписку актера с 15-летней девушкой и утверждала, что он развращал несовершеннолетнюю.

После обнародования обвинений Темляк заявил о готовности нести юридическую и моральную ответственность.

«Мне очень стыдно за свою слабость, свою незрелость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть основания для заявления в полицию) и моральную ответственность», — ответил тогда актер.

Появление Константина Темляка на премьере фильма «Хорошо, что мама не знает» стало его первым выходом на публику после скандала. Во время выступления он призвал зрителей оценивать фильм как результат работы всей творческой команды, а не через призму событий вокруг него.

Об этом пишет издание «Коротко про».

Украинская киноакадемия внесла изменения в регламент премии «Золотая Дзига» после скандала вокруг актера Константина Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии.

Отказ скандального украинского актёра Константина Темляка от награды за победу в одной из номинаций национальной кинопремии «Золотая дзига» спровоцировал новый скандал.

Читай нас в