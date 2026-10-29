Kostyantyn Temlyak po raz pierwszy pojawił się publicznie po skandalu

Ukraiński aktor i żołnierz Konstantin Temlyak niespodziewanie pojawił się na premierze komedii „Dobrze, że mama nie wie” w Kijowie. To pierwsze publiczne wystąpienie artysty po oskarżeniach o przemoc domową i niewłaściwe zachowanie, które ujawniono jesienią 2025 roku.

29 października do ukraińskiej dystrybucji trafia film „Dobrze, że mama nie wie” w reżyserii Sashy Litwinienki, w którym Temlyak zagrał jedną z głównych ról. Zdjęcia do filmu zakończyły się jeszcze przed wybuchem skandalu.

Film utrzymany jest w stylu współczesnego neo-noiru i składa się z czterech powiązanych ze sobą opowiadań o trzech członkach jednej rodziny, którzy skrywają przed sobą tajemnice.

Aktor pojawił się na scenie wraz z twórcami i innymi uczestnikami filmu. Wyraził nadzieję, że skandal wokół jego osoby nie wpłynie na odbiór filmu przez widzów.

„Dzisiaj zupełnie nie czuję się aktorem. Dzięki Bogu, zapewne. Chciałbym, aby całe to zamieszanie, które się wokół mnie dzieje, nie przeszkodziło wam w postrzeganiu tego filmu jako ukraińskiej sztuki. Ponieważ włożono w to wiele wysiłku, a wielu ludzi, którzy pracowali nad filmem, już nie żyje” – oświadczył Temlyak.

Jako przykład aktor przytoczył postać Jurija Felipenka, który zginął na wojnie w czerwcu 2025 roku.

Zarzuty pod adresem aktora pojawiły się jesienią 2025 roku — po premierze teledysku Jerry’ego Heila i Jarmaka „Z którego piętra nieba?”, w którym Temlyak wystąpił wraz ze swoją żoną.

Wówczas jego była dziewczyna, fotografka Anastazja Solowjowa, publicznie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z relacją z aktorem. Według jej słów milczała o tym, co przeżyła przez cztery lata, z powodu wstydu oraz faktu, że Temljak był osobą publiczną cieszącą się autorytetem.

„Kostyantyn Temlyak – tyran, sprawca przemocy, manipulator, narcyz, osoba uzależniona od alkoholu i środków odurzających” – oświadczyła wówczas Solowjowa.

Ponadto fotografka ujawniła korespondencję aktora z 15-letnią dziewczyną i twierdziła, że dopuścił się on molestowania nieletniej.

Po upublicznieniu zarzutów Temlyak oświadczył, że jest gotów ponieść odpowiedzialność prawną i moralną.

„Bardzo mi wstyd za moją słabość, za moją niedojrzałość w tamtym okresie. Jestem gotów ponieść za to odpowiedzialność prawną (jeśli istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia na policję) oraz moralną” – odpowiedział wówczas aktor.

Pojawienie się Konstantyna Temlyaka na premierze filmu „Dobrze, że mama nie wie” było jego pierwszym publicznym wystąpieniem po skandalu. Podczas wystąpienia wezwał widzów, by oceniali film jako efekt pracy całego zespołu twórczego, a nie przez pryzmat wydarzeń, które go otaczały.

O tym pisze serwis „Korotko o”.

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