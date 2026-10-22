鲨鱼布坎吉重返釜山运河 — BBC News

在韩国釜山，一条昵称为布坎吉的鲨鱼回到了它停留约一个月的运河。此前一天，韩国海洋水产部表示，已成功将这只动物从运河引导至开放港湾水域，BBC News报道。

鲨鱼再次出现在运河附近

据当地媒体报道，布坎吉游回了运河入海口，可能冲破了当局设置的屏障。新一轮转移鲨鱼的行动计划于周四进行。

周三，救援人员用渔网小心地将这条三米长的鲨鱼引向港湾的开放水域，持续了八个多小时。这至少是第三次尝试将布坎吉带离运河：此前两次使用渔网的行动均未成功。

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旅游吸引力与对动物状况的担忧

上个月，这条鲨鱼在东南部港口城市釜山的一条运河中被发现。它成为当地轰动一时的话题，在停留期间吸引了超过160万名访客。该市实际上将其视为非官方象征，而它的受欢迎程度也支持了釜山的旅游业。

与此同时，当局担忧这只动物的状况：这条鲨鱼看起来受了伤，而且没有进食。社交媒体上传播的视频显示，布坎吉可能有一个带血的吻部。人们还担心，水温下降会令它进一步虚弱。

专家认为，异常温暖的水温和大量鱼类可能将这条鲨鱼吸引至运河。他们还指出，由于海水每年变暖，釜山附近可能会出现更多鲨鱼。

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