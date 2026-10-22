Акула Буканги вернулась в канал в Пусане — BBC News

В Пусане, Южная Корея, акула по прозвищу Буканги вернулась в канал, где находилась около месяца. Это произошло на следующий день после того, как Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи сообщило, что животное удалось вывести из канала в открытую гавань, сообщает BBC News.

Акула снова оказалась у канала

По сообщениям местных СМИ, Буканги доплыла обратно до устья канала, вероятно прорвав установленный властями барьер. Новую операцию по перемещению акулы запланировали на четверг.

В среду спасатели более восьми часов осторожно направляли трехметровую акулу сетью в сторону открытой воды в гавани. Это была как минимум третья попытка вывести Буканги из канала: две предыдущие операции с использованием сетей не дали результата.

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Туристическая достопримечательность и опасения за состояние животного

Акулу заметили в канале юго-восточного портового города Пусан в прошлом месяце. Она стала местной сенсацией и за время пребывания там привлекла более 1,6 миллиона посетителей. Город фактически воспринимал ее как неофициальный символ, а ее популярность поддержала туристическую отрасль Пусана.

В то же время власти были обеспокоены состоянием животного: акула, по всей видимости, была травмирована и не питалась. В соцсетях распространялись видео, на которых у Буканги, вероятно, была окровавленная морда. Также существовали опасения, что снижение температуры воды еще больше ее ослабит.

Эксперты предполагают, что акулу могли привлечь в канал необычно теплая вода и большое количество рыбы. Они также отмечают, что из-за ежегодного потепления моря возле Пусана может появляться больше акул.

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