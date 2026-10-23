В ЮАР Высокий суд провинции Гаутенг в Палм-Ридже признал двух полицейских виновными в убийстве 16-летнего Натаниэля Джулиса, которого застрелили в августе 2020 года во время карантинных ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает TimesLIVE.

Решение суда

Суд признал констебля Кейлин Уайтбой и сержанта Саймона Ндиялване виновными в убийстве. Детектива Востера Нетшионголо признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и лжесвидетельстве, однако оправдали по обвинению в пособничестве после убийства.

Натаниэль Джулис 26 августа 2020 года вышел из дома в расположенный неподалеку магазин, когда получил смертельное ранение дробью. Полицейские доставили его в больницу Chris Hani Baragwanath, где медики констатировали смерть подростка.

Обстоятельства дела

Уайтбой, которая произвела смертельный выстрел, также признали виновной в воспрепятствовании правосудию. Во время рассмотрения вопроса о залоге она заявляла, что считала свое оружие заряженным резиновыми пулями.

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Ндиялване, находившегося на месте стрельбы, также признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, воспрепятствовании правосудию и лжесвидетельстве. Суд заслушал показания о том, что после стрельбы он поднял стреляную гильзу.

Нетшионголо прибыл уже после стрельбы. Суд заслушал, что он и Ндиялване подбросили на место боеприпасы и создали версию, согласно которой Джулис якобы оказался под перекрестным огнем неизвестных лиц. В то же время обвинение не доказало вне разумных сомнений, что Нетшионголо был пособником после убийства. Суд также не установил, что Уайтбой и Ндиялване планировали убийство.

Все трое обвиняемых остаются на свободе под залогом. Они должны вновь предстать перед судом 11 ноября для слушаний перед назначением наказания.

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