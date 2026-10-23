У ПАР двох поліцейських визнали винними у вбивстві 16-річного підлітка — TimesLIVE

У ПАР Високий суд провінції Гаутенг у Палм-Риджі визнав двох поліцейських винними у вбивстві 16-річного Натаніеля Джуліса, якого застрелили в серпні 2020 року під час карантинних обмежень через COVID-19. Про це повідомляє TimesLIVE.

Рішення суду

Констебля Кейлін Вайтбой і сержанта Саймона Ндіялване суд визнав винними у вбивстві. Детектива Востера Нетшіонголо визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів і лжесвідченні, однак виправдали за обвинуваченням у пособництві після вбивства.

Натаніель Джуліс 26 серпня 2020 року вийшов із дому до крамниці неподалік, коли дістав смертельне поранення дробом. Поліцейські доправили його до лікарні Chris Hani Baragwanath, де медики констатували смерть підлітка.

Обставини справи

Вайтбой, яка здійснила смертельний постріл, також визнали винною у перешкоджанні правосуддю. Під час розгляду питання про заставу вона заявляла, що вважала свою зброю зарядженою гумовими кулями.

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Ндіялване, який перебував на місці стрілянини, визнали винним також у незаконному зберіганні боєприпасів, перешкоджанні правосуддю та лжесвідченні. Суд заслухав свідчення про те, що після стрілянини він підняв стріляну гільзу.

Нетшіонголо прибув уже після стрілянини. Суд заслухав, що він і Ндіялване підкинули на місце боєприпаси та створили версію, за якою Джуліс нібито опинився під перехресним вогнем невідомих осіб. Водночас обвинувачення не довело поза розумним сумнівом, що Нетшіонголо був пособником після вбивства. Суд також не встановив, що Вайтбой і Ндіялване планували вбивство.

Усі троє обвинувачених залишаються на волі під заставою. Вони мають знову постати перед судом 11 листопада для слухань перед призначенням покарання.

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