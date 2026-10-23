W RPA Wysoki Sąd prowincji Gauteng w Palm Ridge uznał dwóch policjantów za winnych zabójstwa 16-letniego Nathaniela Juliesa, który został zastrzelony w sierpniu 2020 roku podczas ograniczeń związanych z COVID-19. Informuje o tym TimesLIVE.

Orzeczenie sądu

Sąd uznał konstabl Kaylin Whiteboy i sierżanta Simona Ndiyalvane za winnych zabójstwa. Detektyw Vorster Netsiungolo został uznany za winnego nielegalnego posiadania amunicji i krzywoprzysięstwa, jednak uniewinniono go od zarzutu pomocnictwa po zabójstwie.

26 sierpnia 2020 roku Nathaniel Julies wyszedł z domu do pobliskiego sklepu, gdy odniósł śmiertelną ranę postrzałową śrutem. Policjanci przewieźli go do szpitala Chris Hani Baragwanath, gdzie medycy stwierdzili zgon nastolatka.

Okoliczności sprawy

Whiteboy, która oddała śmiertelny strzał, została również uznana za winną utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Podczas postępowania w sprawie kaucji twierdziła, że uważała, iż jej broń była załadowana gumowymi kulami.

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Ndiyalvane, który znajdował się na miejscu strzelaniny, został również uznany za winnego nielegalnego posiadania amunicji, utrudniania wymiaru sprawiedliwości i krzywoprzysięstwa. Sąd wysłuchał zeznań, że po strzelaninie podniósł wystrzeloną łuskę.

Netsiungolo przybył już po strzelaninie. Sąd usłyszał, że on i Ndiyalvane podrzucili na miejsce amunicję oraz stworzyli wersję, według której Julies rzekomo znalazł się pod krzyżowym ogniem nieznanych osób. Jednocześnie oskarżenie nie udowodniło ponad wszelką wątpliwość, że Netsiungolo był pomocnikiem po zabójstwie. Sąd nie ustalił również, że Whiteboy i Ndiyalvane planowali zabójstwo.

Wszyscy trzej oskarżeni pozostają na wolności za kaucją. Mają ponownie stawić się przed sądem 11 listopada na rozprawach poprzedzających wymierzenie kary.

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