Dziewięć osób zginęło, a kolejne 40 zostało rannych w strzelaninie podczas kościelnej ceremonii pogrzebowej w muhafazie Karak w Jordanii. Władze poszukiwały uzbrojonych napastników, którzy otworzyli ogień. Król Jordanii Abdullah II ibn al-Husajn w sobotę nakazał siłom bezpieczeństwa stanowczo zareagować po ataku.

Strzelanina podczas ceremonii pogrzebowej

Według The Express Tribune napastnicy otworzyli ogień w piątek po południu. Przez kilka minut strzelali do kościoła w biały dzień, gdy odbywała się tam ceremonia pogrzebowa. Atak na chrześcijańską mniejszość Jordanii był rzadkim zdarzeniem w tym kraju.

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Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

Po strzelaninie w kraju wzmocniono bezpieczeństwo w centrach handlowych, w pobliżu zagranicznych ambasad i w innych miejscach. Ambasada USA w Ammanie poinformowała, że dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono w całej Jordanii. Władze kontynuowały poszukiwania napastników.

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