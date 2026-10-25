В Иордании при стрельбе на похоронах погибли 9 человек — The Express Tribune
В Иордании во время стрельбы на церковной похоронной службе в мухафазе Карак погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Власти разыскивали вооруженных нападавших, открывших огонь. Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн в субботу приказал силам безопасности жестко реагировать после нападения.
Стрельба во время похоронной службы
По данным The Express Tribune, нападавшие открыли огонь в пятницу днем. Они несколько минут стреляли по церкви средь бела дня, когда там проходила похоронная служба. Нападение на христианское меньшинство Иордании стало редким для страны случаем.
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Усиление мер безопасности
После стрельбы в стране усилили безопасность в торговых центрах, возле иностранных посольств и в других местах. Посольство США в Аммане сообщило, что дополнительные меры безопасности ввели по всей Иордании. Власти продолжали разыскивать нападавших.