В Иордании во время стрельбы на церковной похоронной службе в мухафазе Карак погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Власти разыскивали вооруженных нападавших, открывших огонь. Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн в субботу приказал силам безопасности жестко реагировать после нападения.

Стрельба во время похоронной службы

По данным The Express Tribune, нападавшие открыли огонь в пятницу днем. Они несколько минут стреляли по церкви средь бела дня, когда там проходила похоронная служба. Нападение на христианское меньшинство Иордании стало редким для страны случаем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Усиление мер безопасности

После стрельбы в стране усилили безопасность в торговых центрах, возле иностранных посольств и в других местах. Посольство США в Аммане сообщило, что дополнительные меры безопасности ввели по всей Иордании. Власти продолжали разыскивать нападавших.

Читай нас в