Co najmniej 10 osób zginęło w ataku w Nigerii — Al Jazeera

Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku ataku uzbrojonych mężczyzn na wieś Binnari w stanie Taraba we wschodniej Nigerii. Jak informuje Al Jazeera, policja podała, że do piątkowego wieczoru znaleziono 10 ciał. Atak przeprowadziła duża grupa osób poruszających się na motocyklach.

Dane dotyczące liczby ofiar różnią się

Według osób, które przeżyły, zginąć mogło co najmniej 20 osób. Mieszkaniec Binnari Saidu Nuhu powiedział agencji AFP, że po odejściu napastników mieszkańcy naliczyli ponad 20 ciał, a część osób nadal uznawano za zaginione. Inny mieszkaniec, Isiyaku Musa, również poinformował o co najmniej 20 zabitych.

Organizacja praw człowieka Amnesty International w oświadczeniu w sobotę oszacowała liczbę ofiar na 40 osób. Organizacja zaznaczyła, że po pierwszym komunikacie policji o 10 zabitych we wsi znaleziono kolejne ciała.

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Atak po piątkowej modlitwie

Mieszkańcy przekazali, że napastnicy otworzyli ogień natychmiast po piątkowej modlitwie. Według lidera społeczności Malama Abubakara Saifullahiego do wsi przybyło około 50 motocykli, na każdym z nich jechały dwie osoby. Napastnicy splądrowali także sklepy, zabierając pieniądze, żywność i inne towary, oraz zabrali motocykle pozostawione przez ludzi uciekających przed atakiem.

Amnesty International skrytykowała władze Nigerii, stwierdzając, że społeczności wiejskie w niektórych częściach północy kraju pozostają bezbronne wobec uzbrojonych napastników. W stanie Taraba działają gangi, które atakują wsie, porywają ludzi dla okupu i pobierają „podatki” od rolników lub górników na obszarach wiejskich o słabej obecności państwa.

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