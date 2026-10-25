尼日利亚发生袭击，至少10人死亡——半岛电视台

尼日利亚东部塔拉巴州宾纳里村遭武装人员袭击，至少10人死亡。据半岛电视台报道，警方表示，截至周五晚间已找到10具遗体。袭击由一大群骑摩托车的人实施。

伤亡人数数据不一

幸存者称，死亡人数可能至少为20人。宾纳里居民赛义杜·努胡告诉法新社，袭击者离开后，居民发现了20多具遗体，部分人员仍被视为失踪。另一名居民伊西亚库·穆萨也称，至少有20人死亡。

人权组织国际特赦组织在周六的一份声明中估计，死亡人数为40人。该组织表示，在警方首次报告村内有10人死亡后，又发现了新的遗体。

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周五祷告后发生袭击

居民表示，袭击者在周五祷告结束后立即开火。社区领袖马拉姆·阿布巴卡尔·赛富拉希称，大约50辆摩托车抵达村庄，每辆车上载有两人。袭击者还抢劫了商店，带走现金、食品和其他商品，并带走了人们逃离袭击时遗弃的摩托车。

国际特赦组织批评尼日利亚当局，称该国北部部分地区的农村社区仍无法抵御武装袭击者。塔拉巴州有帮派活动，他们袭击村庄、绑架人员索取赎金，并在国家存在薄弱的农村地区向农民或矿工征收“税款”。

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