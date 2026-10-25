Щонайменше 10 людей загинули під час нападу в Нігерії — Al Jazeera

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок нападу озброєних чоловіків на село Біннарі у штаті Тараба на сході Нігерії. Як повідомляє Al Jazeera, поліція заявила, що до вечора п’ятниці було знайдено 10 тіл. Напад здійснила велика група людей, які пересувалися на мотоциклах.

Дані про кількість жертв різняться

За словами тих, хто вижив, загиблих могло бути щонайменше 20. Житель Біннарі Саїду Нуху розповів агентству AFP, що після відходу нападників мешканці нарахували понад 20 тіл, а частина людей ще вважалася зниклими безвісти. Інший мешканець, Ісіяку Муса, також повідомив про щонайменше 20 загиблих.

Правозахисна організація Amnesty International у заяві в суботу оцінила кількість жертв у 40 осіб. В організації зазначили, що після першого повідомлення поліції про 10 загиблих у селі знайшли нові тіла.

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Напад після п’ятничної молитви

Мешканці повідомили, що нападники відкрили вогонь відразу після п’ятничної молитви. За словами лідера громади Малама Абубакара Сайфуллахі, до села прибули близько 50 мотоциклів, на кожному з яких їхали по двоє людей. Нападники також пограбували крамниці, забравши гроші, продовольство та інші товари, а ще забрали мотоцикли, які люди залишили, тікаючи від нападу.

Amnesty International розкритикувала владу Нігерії, заявивши, що сільські громади в окремих районах півночі країни залишаються беззахисними перед озброєними нападниками. У штаті Тараба діють банди, які нападають на села, викрадають людей заради викупу та стягують «податки» з фермерів або шахтарів у сільських районах зі слабкою присутністю держави.

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